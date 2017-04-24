Путин заподозрил борцов с коррупцией в самопиаре

В Петербурге на встрече с членами Совета законодателей при Ф­едеральном собрании Р­Ф президент РФ Владимир Путин обсудил с депутатами совершенствование законодательства в сферах противодействия коррупции. По словам президента, в некоторых случаях борьбу с коррупцией подменяют самопиаром.

«Нужно различать тех, кто действительно это хочет делать, действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать это как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы», - заявил Путин.

Он привел в пример события на Украине и в ряде арабских стран, где тема борьбы с коррупцией затрагивалась на повестке митингов. В итоге, по словам Путина, взяток стало «еще больше».

Путин отметил, что с проблемой взяточничества сталкивается не только Россия, но и многие государства в мире.

«Проявления подобного рода подтачивают само доверие граждан к органам власти, государству как таковому. И мы будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией», - приводят слова президента газета «Известия».

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

В десятках городов России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованная ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.