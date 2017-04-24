В повестке следующего заседания ЗакСа отсутствует вопрос о референдуме по Исаакию

Вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора не оказался в повестке дня пленарного заседания Законодательного собрания Петербурга, которое состоится в ближайшую среду, 26 апреля. Об этом сообщил депутат ЗакСа от фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

"Понятно, что его будут пытаться не включить в повестку. Я полагаю, что эти попытки абсолютно незаконны, потому что в соответствии с законодательством именно ЗакС должен в течение двадцати дней проверить соответствие закону вопрос, который предложен к референдуму", - приводит газета Metro слова депутата.

По его словам, в случае, если вопрос о референдуме не будет поднят на ближайшем заседании городского парламента, то он вместе с остальными градозащитниками будет вынужден обратиться в суд с "жалобой о бездействии ЗакСа" и нарушении им закона.

В Горизбиркоме действия городского парламента комментировать отказались.

"Мы свои обязанности в соответствии с законом выполнили. Дальше – это не наша компетенция. Это обязанность, которая возложена на орган законодательной власти", – приводит Закс.Ру слова члена Горизбиркома Дмитрия Краснянского.

Ранее стало известно, что Комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. На данный момент в поддержку референдума выступили более 10 тыс. петербуржцев.

Ранее спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, заявил, что фракция "Единой России" в городском парламенте не поддержит инициативу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.