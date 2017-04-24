Депутаты просят патриарха Кирилла и Матвиенко сняться с выборов почетных петербуржцев

Депутаты Заксобрания Петербурга от фракции «Справедливая Россия» призывают спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла отозвать свои кандидатуры на звание почетного гражданина Петербурга. Такое письма петербургские «справедливороссы» направили адресатам в понедельник, 24 апреля.

К кандидатам обратились руководитель «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина, а также депутаты фракции Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова. По их мнению, в нынешнем списке претендентов есть люди, которые уже давно заслужили право быть почетными петербуржцами.

К примеру, «справедливороссы» отмечают заслуги певицы Эдиты Пьехи, которая 12 раз номинировалась на почетное звание, но до сих пор его не получила. В этом году Эдита Пьеха, жизнь и творчество которой с 1955 года связаны с Ленинградом, отметит свое 80-летие

Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга с 2003 по 2011 год. Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) родился в Ленинграде. Он выпускник духовных учебных заведений этого города.

Имена двух новых почетных граждан Петербурга будут выбраны на закрытом заседании ЗакСа накануне Дня города. Это почетное звание присваивается один раз в год перед 27 мая.

В 2016 году почетными гражданами Петербурга стали гендиректор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимир Окрепилов и руководитель Петербургской академической капеллы Владислав Чернушенко. До этого в течение двух лет Законодательное собрание города не присуждало почетного звания.