Петербургские «справедливороссы» требуют роспуска ЗакСа в ответ на отказ референдума по Исаакию

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» планирует организовать референдум по вопросу досрочного прекращения полномочий депутатов городского парламента в ответ на их решение отказать в проведении референдума по вопросу статуса Исаакиевского собора. Для этого «справедлвороссы» готовят изменения в федеральный и городской законы.

По словам главы петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной, юристы партии готовят, в том числе, изменения в федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» в части допущения досрочного прекращения полномочий депутатов региональных парламентов, если такое решение будет принято на всенародном референдуме.

«Если Законодательное Собрание не поддерживает проведение честного и справедливого референдума о судьбе Исаакиевского собора, оно должно отвечать за это решение и быть готово к тому, что следующий референдум будет инициирован по вопросу роспуска самих действующих депутатов, - заявила Шишкина. - Проблема статуса Исаакиевского собора разделила общество на две половины, и нужно дать гражданам возможность напрямую высказать свою позицию. Равнодушных к этому вопросу, по крайней мере, в Санкт-Петербурге нет».

По ее словам, партия считает, что отказ в проведении референдума можно трактовать как неисполнение депутатами своих прямых обязанностей по представлению интересов граждан.

Ранее стало известно, что Комитет по законодательству (КЗ) парламента Петербурга отказал в проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. На данный момент в поддержку референдума выступили более 10 тыс. петербуржцев.

Ранее спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, заявил, что фракция "Единой России" в городском парламенте не поддержит инициативу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.