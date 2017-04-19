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Медведев назвал расследование Навального «лживым продуктом политических проходимцев»

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© Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Это заявление премьер-министр РФ сделал во время выступления перед депутатами Госдумы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не будет обсуждать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев». Об этом он сказал в ходе отчета перед депутатами Государственной думы в среду, 19 апреля.

Про расследования «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального Медведева спросил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Он поинтересовался, как глава правительства намерен защищаться от нападок оппозиционера. Премьер призвал КПРФ также воздержаться от комментариев таких расследований.

Во время отчета перед депутатами Госдумы Медведев также затронул тему пенсий для работающих граждан. По его словам, правительству еще предстоит сформулировать свою позицию на этот счет.

«При принятии решений мы ориентируемся, прежде всего, на индексацию пенсий тех, кто не может трудиться, - заявил Дмитрий Медведев. - Применительно к работающим пенсионерам есть разные предложения. Будем определяться, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и пенсионным фондом в целом», - заявил глава кабмина.

При этом Медвеедв заявил, что продолжительность жизни россиян достигла почти 72 лет, это самый высокий показатель за всю историю страны.

«Самый главный из результатов — это увеличение продолжительности жизни, которая с 2006 года выросла на шесть лет и достигла почти 72 лет, это самый высокий показатель за всю историю страны», — сказал премьер-министр.

Он также сообщил, что за последние годы уровень младенческой смертности в России снизился в два раза.

Медведев также считает, что санкции и низкие цены на нефть никого больше в России не пугают, а скорее дают стимул для дальнейшего развития.

«Мы по-новому осознали возможности, существующие в нашей стране. Как и то, что рассчитывать нам приходится только на себя», - отметил Медведев.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками». 

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