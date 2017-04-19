Петербургские депутаты приняли изменения в закон о стратегических инвесторах

Заксобрание Петербурга в третьем чтении приняло изменения в закон «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах», сообщает АБН.

За принятие изменений проголосовал 41 депутат. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Принятый депутатами закон ужесточит существующие условия для стратегических инвесторов. Если прежде такого статуса мог добиться любой предприниматель, который вкладывает в городской проект более 15 млрд рублей, то теперь список приоритетных сфер будет закрыт.

При этом порог «входа» будет снижен. Для вложений в развитие здравоохранения, образования, культуры, науки и туризма он составит 1 млрд рублей, а в отношении промышленности, транспортно-логистического комплекса — 2 млрд рублей.

Также парламентарии отменили требование о регистрации стратегического инвестора в качестве налогоплательщика в Петербурге.

Все эти изменения коснутся только новых инвесторов.