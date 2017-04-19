ЗакС отменил досрочное голосование на выборах губернатора

Законодательное Собрание Петербурга в первом чтении одобрило поправки в закон о выборах губернатора города, передает АБН.

Поправки предусматривают отмену досрочных выборов губернатора Петербурга, как этого требует федеральное законодательство. Количество наблюдателей на участке от каждого кандидата будет ограничиваться одним человеком. При этом журналистам может быть разрешено присутствовать во время работы избирательной комиссии с выборными документами.

Также проект поправок предусматривает, что во время агитации нельзя будет использовать изображения людей, которые не являются кандидатами. Цитировать высказывания о кандидатах можно буде только с письменного согласия их авторов.

Прошлые выборы губернатора Петербурга прошли в сентябре 2014 года. Тогда Георгия Полтавченко, который управляет городом с 2011 года, избрали на пять лет.

Досрочное голосование в России запрещено на выборах депутатов муниципальных советов, депутатов Госдумы, а также на выборах президента РФ.