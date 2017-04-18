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Александр Говорунов стал самым богатым вице-губернатором Петербурга

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© Фото: abnews.ru

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Смольный отчитался о доходах членов правительства.

Во вторник, 18 апреля, опубликовал доходы членов правительства Северной столицы. Самым богатым из вице-губернаторов Петербурга в 2016 году стал Александр Говорунов.

Его доход почти не изменился - 16 млн рублей. При этом он продал два автомобиля - Lexus RX300 и Toyota RAV4 (они есть в декларации 2015 года), и теперь в его собственности остается лишь одна машина – Аudi Q7. Можно предположить, что деньги с продажи автомобилей он передал супруге – в минувшем году она приобрела квартиру, площадь которой составляет 108 квадратных метров.

Остался на прежнем уровне доход вице-губернатора Петербурга Игоря Албина -  2 млн рублей. В его автопарке по-прежнему значатся  Buick Special Straight, Porsche Cayenne, мотоцикл Harley-Davidson и  мотовездеход Polaris rzr 800.

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Снизился доход вице-губернатора Михаила Мокрецова -  с 16 млн до 2 млн рублей, а список его имущества не изменился. Также упали доходы у вице-губернатора Олега Маркова: с 19 до 9 млн рублей. При этом в числе его имущества значится лодка с подвесным мотором «Казанка».

Новый вице-губернатор Анна Митянина заработала 2 млн рублей. Собственных автомобилей она не имеет, зато на мужа записаны автомобиль Grand Сherokee, моторно-гребная лодка «Зеленец», катер «Гризли» 490ДС и мотор Yamaha.

Вице-губернатор Владимир Кириллов увеличил свою собственность. К почти десятку объектов недвижимости, которыми он владел прежде прибавился садовый дом площадью 43 квадратных метра и земельный участок 25 соток. При этом доход  Кириллова за год увеличился вдвое, с 2 до 4 млн рублей.

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