За место Тюльпанова в Совфеде борются Мизулина, Нарусова и Кутепов

Среди возможных претендентов на пост главы комитета Совета Федерации по регламенту, который ранее занимал Вадим Тюльпанов - сенатор от Омской области Елена Мизулина, сенатор от Тывы Людмила Нарусова и петербургский сенатор Андрей Кутепов. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источникиё в Совфеде и Кремле.

По даным издания, наиболее вероятным претендентом является зампред комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Он считается человеком, близким к сыну спикера Совфеда Валентины Матвиенко — Сергею.

Отмечается, что помимо Кутепова на этот пост претендуют сенаторы Елена Мизулина и Людмила Нарусова.

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Вадим Тюльпанов умер 4 апреля. По данным медиков, смерть сенатора наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. При этом изначально рассматривалась версия о травме головы, полученной в результате несчастного случая.

Тюльпанов был членом Совета Федерации с 2011 года.