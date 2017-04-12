Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Россия заблокировала принятие резолюции, которая осуждает предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требует от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.

Документ, которые подготовили западные стран, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Россию наложить на него вето.

Кроме России против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.

"Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал один из постоянных членов Совбеза", - объявила постпред США Никки Хейли, председательствующая в Совбезе в апреле.

Ранее, 7 апреля, США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых.

Президент России Владимир Путин считает, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, которые предвещали начало военной кампании США в Ираке. "Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы", - сообщил Путин.

По его мнению, аналогичная ситуация происходит и сейчас. "И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали", - добавил президент РФ.

В свою очередь Трамп заявил, что митуация в Сирии была бы лучше, если бы Россия "не поддержала" президента Сирии Башара Асада. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business, сообщает ТАСС.

"Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было. Если честно, то Путин поддерживает человека, который является по-настоящему злым человеком. Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира", - заявил Трамп.