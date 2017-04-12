Путин принял в Кремле госсекретаря США Тиллерсона

Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Как известно, сегодня в течение почти четырех часов проходили переговоры между Лавровым и Тиллерсоном. В ходе беседы Лавров заявил о недопустимости повторения ударов Вашингтона по Сирии.

Госсекретарь США выразил надежду на то, что эти переговоры будут содействовать улучшению российско-американских отношений.

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У Тиллерсона запланирован двухдневный визит. Госсекретарь США в России со вторника. Это первый его визит в РФ в этом статусе.

Прежде СМИ писали, что эта встреча может состояться только в том случае, если главы внешнеполитических ведомств России и США решат доложить Путину о результатах переговоров.

Ранее в среду, 12 апреля, Путин отрицательно оценил работу избранного в ноябре 2016 года президента США Дональда Трампа. Путин сказал, что «при Обаме было лучше».