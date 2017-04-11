Путин об обвинениях США в адрес Сирии: "Скучно, девочки"

Президент России Владимир Путин считает, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, которые предвещали начало военной кампании США в Ираке. Об этом он заявил после встречи с итальянским президентом Серджо Маттареллой.

"Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы", — сообщил Путин.

По его мнению, аналогичная ситуация происходит и сейчас.

"И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали", — добавил президент РФ.

Ранее, 7 апреля, США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп назвал удар «пропорциональным ответом» на якобы совершенную во вторник, 4 апреля, властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых.

В ответ Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии, заключенного с США