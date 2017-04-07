В Киеве начался сбор подписей за отставку мэра Кличко

В Киеве активисты начали сбор подписей за отставку Виталия Кличко с поста мэра города, сообщает портал Depo.ua в четверг, 6 апреля.

По информации издания, 428 участников собрания общины в среду, 5 апреля, проголосовали за досрочное снятие с должности бывшего боксера. Его обвинили в «равнодушии» к проблемам горожан и невыполнении предвыборных обещаний.

В так называемую общину вошли 86 общественных активистов, в том числе руководители общественных организаций — объединения «Сила общин» Андрей Карпенко, руководитель организации «Трудовое содружество» Лалита Картозия, председатель «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, глава объединения «Братство» Михаил Кругляк и другие.

Для подачи заявления в Киевскую городскую избирательную комиссию об отзыве мэра, активистам необходимо собрать минимум 393 тыс. подписей. Если Кличко оставит свою должность, выборы нового мэра могут пройти в конце этого года.

Экс-боксер Виталий Кличко стал мэром Киева три года назад - весной 2014 года. Осенью 2015 года он был переизбран.