СМИ: Прямую линию с Путиным перенесли на июнь из-за массовых протестов

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным перенесена на июнь. По данным СМИ, ее решили передвинуть из-за массовых протестов, а также для того, чтобы приурочить ее к оглашению повестки президентской предвыборной программы.

По данным газеты "Коммерсант", прямую линию приурочат либо ко Дню защиты детей, 1 июня, либо ко Дню России, 12 июня.

Издание уточняет, что перенос может быть связан с тем, что в последнее время во многих городах России прошли массовые акции протеста, и проводить прямую линию на их фоне было бы "невыгодно". Также важной причиной переноса может быть предвыборная программа Путина, которую его администрация планирует подготовить к лету.

Ранее о возможном переносе прямой линии заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин проведет ее позже апреля, но "раньше августа". "Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему", — объяснил он.

Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Первая прямая линия в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72% телеаудитории.

Последний раз Путин проводил прямую линию с российским народом в апреле 2016 года. Она стала 14-й по счету и продлилась в общей сложности 3 часа 40 минут.