Для парламентариев готовят кодекс этики

Государственная дума (ГД) и Совет Федерации (СФ) разрабатывают кодекс этики для парламентариев, в котором будет указана ответственность за грубые высказывания в адрес коллег и избирателей, передают «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, в кодексе также пропишут санкции за уход с пленарного заседания, выкрикивание реплик с места в зале заседаний и нарушение обязательств, данных в предвыборный период.

Порекомендовать палатам парламента принять кодекс этики может оценочная комиссия группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), которая побывала в России с визитом с 28 до 31 марта.

В верхней палате уже есть черновой вариант «Этического кодекса члена СФ», в котором прописано, что нужно считать нарушением норм поведения. Речь идет об употреблении грубых и оскорбительных выражений, необоснованных обвинениях в чей-либо адрес, использовании заведомо ложной информации и призывах к незаконным действиям.

Также в документе указано, что сенатор не может использовать свой статус в личных целях и должен избегать ситуаций, которые ставят под сомнение его объективность и независимость.

По словам председателя комитета СФ по регламенту Вадима Тюльпанова, кодексы этики и служебного поведения утверждены практически во всех федеральных органах исполнительной власти, прокуратуры и следственных органах. Схожие акты приняты почти в 40 субъектах РФ.