Милонов «поставил крест» на стамбульской мечети

Депутат Госдумы Виталий Милонов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой «примерил» православный крест на мечеть Ая-Софья в Стамбуле.

Фотография сделана так, будто на куполе мечети уже установлен крест. На самом деле автор снимка держит его в своих руках.

«Только так!» — гласит подпись Милонова под фотографией.

Фото: страница Виталия Милонова в Facebook

Пользователи соцсети в комментариях к записи отметили, что такой пост попадает под статью «Оскорбление чувств верующих». Позже Милонов заявил, что загрузил снимок на свою страницу потому, что он ему понравился. Он также выразил уверенность, что «нормальные мусульмане» не станут на него обижаться.

В прошлом году Цивильский районный суд Чувашии оштрафовал на одну тысячу рублей местного оппозиционера Дмитрия Семенова за публикацию в соцсетях фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с лозунгом о православии и смерти, ранее признанным экстремистским. Примечательно, что не осуждать Семенова за фотографию призывал сам Милонов.

Ая-Софья — это музей и мечеть в Стамбуле. До 1453 года это был христианский Собор святой Софии, но после завоевания Константинополя османами он стал мечетью, к нему были пристроены минареты. В середине ХХ века в мечети был организован музей, в котором выделено помещение для мусульманских религиозных обрядов.