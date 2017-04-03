Путин прибудет на медиафорум ОНФ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 3 апреля, посетит в Санкт-Петербурге пленарное заседание ежегодного медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин примет участие в работе IV Медиафорума региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", - говорится в сообщении.

Данное мероприятие проводится в северной столице ежегодно с 2014 года Общероссийским народным фронтом. Программа медиафорума стартовала 1 апреля, особое внимание в повестке мероприятия на этот раз уделено теме Года экологии. В понедельник, в заключительный день работы форума, состоится пленарное заседание.

Как стало известно ранее, 3 апреля в Петербурге президент РФ также планирует встретиться с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Накануне, 2 апреля, во время заседания медиафорума ОНФ спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов назвал неверным самостоятельное решение петербургских властей о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной Церкви (РПЦ).