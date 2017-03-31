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Экс-декан журфака СПбГУ Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"

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© Фото: marinashishkina.ru

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Возможно, она станет кандидатом на губернаторских выборах.

У петербургского отделения "Справедливой России" сменился лидер — им стала экс-декан факультета журналистики СПбГУ и бывший депутат городского Заксобрания Марина Шишкина.

Шишкину избрали лидером петербургского отделения партии "Справедливая Россия" единогласным решением на партийной конференции, передает АБН.

Глава "справделивороссов" Сергей Миронов сообщил, что Шишкина, возможно, будет выставлена от партии кандидатом на губернаторских выборах.

"Сегодня конференция поддержала избрание Марины Шишкиной на пост главы регионального отделения. Она опытный человек и хорошо известна в городе. Вот вам как вариант одной из возможных кандидатур", — приводит слова Миронова "Деловой Петербург". Кроме того, он отметил, что другим кандидатом может стать депутат Госдумы от Петербурга Елена Драпеко.

Шишкина была рекомендована центральным советом "Справедливой России". До нее председателем был депутат Госдумы Олег Нилов.

Он получил данное место после скандала, вызванного конфликтом руководства партии с Оксаной Дмитриевой. В 2015 году центральный совет решил сместить ее с должности председателя петербургского отделения, после чего Дмитриева и его многочисленные соратники покинули партию.

В 2011 году Шишкина избралась в ЗакС по спискам "Справедливой России". Но попасть в следующий созыв ей не удалось. До начала депутатской карьеры она 17 лет возглавляла факультет журналистики СПбГУ. Марина Шишкина с 2002 года является профессором социологических наук.

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