Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 3 апреля

Президенты России и Белоруссии встретятся в Петербурге в следующий понедельник, 3 апреля, передает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Накануне, 29 марта, заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко заявил, что на встрече будут обсуждаться «темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕврАзЭС». По его мнению, необходимо создать «более благоприятные условия для работы без всяких дискриминаций».

С начала 2016 года Россия и Белоруссия пытаются решитьь вопрос стоимости поставляемого из РФ природного газа. Сумму недоплаты российские профильные чиновники оценивают в 600 млн долларов. В ответ российская сторона сократила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Во вторник, 28 марта, Лукашенко заявил, что у него с российским президентом «блестящие отношения» и выразил уверенность в том, что все возникающие проблемы будут решены «без посредников, вдвоем».

Последний раз Лукашенко и Путин встречались 22 ноября минувшего года в Москве на юбилее патриарха Московского и всея Руси Кирилла.