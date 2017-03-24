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Оппозиционных депутатов ЗакСа лишили права делать перерывы для политических заявлений

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© Фото: zampolit.com

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Таким образом депутаты «Единой России» решили бороться с «флешмобами» своих коллег.

Комитет по законодательству петербургского Заксобрания в пятницу, 24 марта, утвердил поправки в регламент деятельности городского паралмента. Документ фактически лишает оппозиционные фракции возможности брать перерывы для политических заявлений, сообщает «Фонтанка»

Это произошло после того, как на прошлом заседании в среду, 22 марта, «Партия Роста» взяла перерыв в обсуждении вопроса о чипировании животных, но вместо этого покинула зал заседаний и устроила брифинг на тему гонений на своих помощников.

Именно после этого случая спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поручил внести изменения в регламент. Согласно нему перерыв можно взять только в том случае, если за это проголосует большинство — то есть и члены фракции «Единая Россия»

«Практика показала, что некоторые малочисленные объединения злоупотребляют правилами: вместо выступления по существу устраивают флешмоб перед журналистами», – заявил на заседании комитета по законодательству его глава Денис Четырбок.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», на миунвшем заседании спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заблокировал ключи для голосования депутатов от оппозиции Максима Резника, Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко.

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Поводом для блокировки стало то, что парламентарии не явились к началу заседания. Как выяснилось позднее, депутаты опоздали из-за проблем со своими помощниками, которых сегодня не пустили в Закс.

Помощникам оппозиционных депутатов аннулировали пропуска якобы потому, что накануне они задержались на работе и нарушили тем самым порядок прохода в Мариинский дворец. 

Позже пропуски помощникам все же оформили, однако сами парламентарии в итоге опоздали на заседание. Они пришли в зал спустя 15 минут, их ключи разблокировали. Макаров при этом отметил, что они нарушают трудовой кодекс.

Двумя днями ранее сообщалось, что помощников депутатов Дмитриевой и Резника - Михаила Романова, Павла Швеца и Антона Морозова будут проверять на соответствие закона о государственной службе. Позднее стало известно, что новая проверка связана с плакатом на митинге 18 марта против спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

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