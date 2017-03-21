Милонов просит генпрокурора проверить деятельность масонских лож

Депутат Госдумы Виталий Милонов просит генпрокуратура Юрия Чайку проверить деятельность масонских лож в России. «Единоросс» считает, что ее члены могут вмешиваться в дела государства, передает РИА «Новости».

Парламентарий уверен, что в России совершенно свободно и без ограничений существуют масонские ложи, которые предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику, несмотря на запрет политической деятельности иностранных организаций в России.

По словам Милонова, некоторые из масонов пытались участвовать в выборах на высшие выборные должности страны.

«Не секрет, что Масонский орден является одной из старейших международных общественно-политических организаций. Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства — "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов"», — подчеркнул единоросс.

Депутат Госдумы обращает внимание на то, что руководство организации находится за пределами России — «главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в начале марта Виталий Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать конкурс «Евровидение-2017», который в этом году пройдет в Киеве в мае