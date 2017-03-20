Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

В настоящее время деятельность президента США поддерживают лишь 37% американцев. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

В частности, 37% оценивают деятельность американского лидера «благоприятно», а 58% — «неблагоприятно».

Опрос Gallup проводился среди 1,5 тыс. американцев. Сообщается, что предел статистической погрешности не превышает 3 п.п.

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В конце января, когда был проведен первый аналогичный опрос, число положительно и отрицательно отозвавшихся о работе американского президента было примерно равным — по 45 %.

Позже, 13 февраля, сообщалось, что рейтинг одобрения политики Трампа снизился до 40%.

Выборы на пост президента в США заершились 8 ноября 2016 года. Тогда республиканец Трамп победил свою соперницу — представительницу партии демократов Хиллари Клинтон.