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Президент Молдавии прилетел к Путину с десятками бутылок вина

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© Фото: rg.ru

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Игорь Додон хочет обсудить недавний случай «дипломатического демарша» парламента республики.

Президент Молдавии Игорь Додон привез президенту России Владимиру Путину несколько десятков бутылок вина, передает ТАСС.

«Я сегодня привез вам подарок. У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002–2003 года», — заявил он.

По словам Додона, вино, которое он привез в этот раз, это экземпляры из коллекции российского лидера.

Президент Молдавии предложил обсудить недавний случай «дипломатического демарша» парламента республики.

На прошлой неделе накануне визита в Молдавию замглавы МИД России Григория Карасина между двумя странами разгорелся скандал. Премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду возмутились «злоупотреблениями российских спецслужб по отношению к молдавским чиновникам», которых подвергают допросам и обыскам при въезде в РФ. Соответствующая нота протеста была вручена российскому послу Фариту Мухаметшину.

Лидер страны назвал этот шаг демаршем.

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