Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции

Индивидуальные санкции Евросоюза, связанные с боевыми действиями на юго-востоке Украины, продлены еще на полгода.

На сайте Евросовета отмечается, что черный список попавших под запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов лиц был сокращен за счет исключения из него двух скончавшихся человек. Так из черного списка был исключен погибший полевой командир Арсен Павлов, известный как Моторола.

Кроме того, из списка исчез бывший глава правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов, который был найден повешенным в камере луганской тюрьмы, куда попал после задержания по обвинению в попытке совершения переворота.



Санкции против отдельных жителей России и Украины был наложены в 2014 году на ряд физических лиц и организаций, действия которых, по мнению европейских властей, стали причиной ущерба независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Срок действия предыдущего решения о продлении санкций истекал 15 марта 2017 года. Теперь он продлен до 15 сентября.