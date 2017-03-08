Белый дом назвал «лукавством» сообщения о встрече Трампа с российским послом

В Белом доме опровергли информации СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп в апреле 2016 года встречался с послом России Сергеем Кисляком. Ранее о встрече Трампа с тремя послами, в числе которых был Кисляк, сообщало издание Wall Street Journal.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что организованный исследовательским центром Center for National Interest прием, о котором идет речь в публикации, действительно был. Но, по ее словам, за подбор гостей представители Трампа не отвечали и уже не помнят, кому он мог пожать руку.

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Сандрес также добавила, что информация о «встрече» - лукавство и вводит людей в заблуждение. По ее словам, Трамп был на приеме всего пять минут, а потом вышел выступать на сцену.

Директор центра Дмитрий Саймс также утверждает, что времени поговорить с Кисляком лично у Трампа не было.

Публикация в американском журнале о возможной встрече Трампа с Киcляком появилась в мае прошлого года. Ее автор Дэмиан Палетта сообщал, что Трамп, якобы, встречался с Кисляком и еще тремя послами в отеле Mayflower в Вашингтоне на приеме, организованном исследовательским центром Center for National Interest (издатель журнала National Interest).