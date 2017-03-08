Депутаты ЗакСа отказались сообщать журналистам свои зарплаты

Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались сообщать СМИ свои зарплаты, хотя речь идет о бюджетных средств. Прежде каждому из 50 депутатов были разосланы вопросы о том, какова их зарплата и довольны ли они ей, передает АБН.

В итоге ответы были получены от 40 депутатов. В них члены фракции «Единая Россия» сослались на городской закон «О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга» и предложили дождаться публикации имущественных деклараций. Отчеты за 2016 год народные избранники должны подать до 1 апреля. На сайте ЗакСа эта информация по закону будет опубликована в течение 14 дней.

По информации СМИ, директиву на ответ «единороссам» дала пресс-служба Заксобрания. Но ответы от остальных депутатов также не содержали конкретики. В личных беседах некоторые парламентарии возмущенно просили не докучать им «глупыми» вопросами, а просто «взять и поделить доход за год в декларации на 12 месяцев», сообщает АБН.

Так депутат от «Партии Роста» Максим Резник заявил, что не в курсе, сколько именно он получает. «Я не знаю, какая у меня зарплата. Она приходит на карточку разными суммами. Из моей декларации нужно лишь вычесть доходы от преподавательской деятельности в школе, это около 150 тыс. в год. Все. Других доходов у меня нет», — сказал оппозиционер. Позже он добавил, что получается в среднем около 110-120 тыс. рублей в месяц с учетом надбавки за руководство комиссией по образованию, культуре и науке.

Депутат от КПРФ Ольга Ходунова заявила, что петербургским парламентариям с зарплатой повезло. «Человек должен жить по средствам. Кому-то будет мало и 300 тыс. рублей, и 1 млн рублей. Я убеждена, что пенсионеру 12 тыс. на жизнь не хватает. А если зарплата выше 50 тысяч рублей, то это вполне. Это та сумма сегодня, которая позволяет достойно жить. Законодатель должен получать среднюю зарплату по региону, чтобы ничем не отличаться от простого человека. Чтобы понимать, почем фунт лиха, чтобы воспринимать эту жизнь не только через телевизор, но и через холодильник», — сказала Ходунова. На вопрос об оценке ее личной зарплаты, коммунистка заявила, что депутаты от КПРФ «не за зарплату работают и идут в ЗакС, а за идею».

Поводом для вопросов к депутатам стало заявление их коллеги Андрея Васильева, который в эфире телеканала «Санкт-Петербург» пожаловался на свою зарплату. «В моем возрасте мне стыдно за свою зарплату депутата», — сказал член фракции «Единой России»