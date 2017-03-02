На пост петербургского омбудсмена выдвинуты капитан команды "Что? Где? Когда?" и действующий уполномоченный

Процедура выдвижения кандидатов на должность уполномоченного по правам человека в Петербурге завершилась, сообщает спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Как было объявлено ранее, председатель ЗакСа и глава комитета по законодательству Денис Четырбок выдвинули кандидатуру действующего омбудсмена Александра Шишлова.

Другие депутаты от партии «Единая Россия» выдвинули кандидатуру адвоката Андрея Пономарева. Депутат от фракции ЛДПР Олег Капитанов предложил на пост омбудсмена бывшего капитана петербургской команды «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова.

Партия «Коммунисты России» выдвинула депутата муниципального совета МО «Смольнинское» Юрия Савина, координационный совет петербургской организации «Молодая Европа» - юриста Сергея Лаптева, а организация «Петровская ладья» - председателя Спортивной федерации карате Виталия Конева.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», выборы на эту должность пройдут в апреле.

Ранее спикер Макаров сообщал, что деятельность Шишлова на посту уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге «заслуживает самой высокой оценки»

Нынешний петербургский омбудсмен Александр Шишлов занимает это место с 4 апреля 2012 года. Ранее он был депутатом Государственной думы двух созывов от партии «Яблоко» и советником постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене.