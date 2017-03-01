В голову кандидата в президенты Франции запустили яйцом (ВИДЕО)

Неизвестный хулиган попал яйцом в голову одного из фаворитов президентской гонки во Франции – бывшего министра экономики Эммануэля Макрона. Видео с инцидентом доступна на Youtube.

На записи видно, что метко брошенное яйцо попадает прямо в лицо политику. Сразу же после этого к Макрону бросается один из телохранителей, укрыв его от возможного преследователя.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», ранее необычный инцидент произошел на мероприятии с участием президента Франции Франсуа Олланда. Тогда снайпер случайно открыл стрельбу во время речи французского лидера в Шаранте.