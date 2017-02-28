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Макаров вновь выдвинул Шишлова на пост петербургского омбудсмена

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© Фото: russkoepole.de

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Выборы на эту должность пройдут в апреле.

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выдвинул кандидатуру действующего омбудсмена Петербурга Александра Шишлова на второй срок, сообщает пресс-служба Петербургского парламента.

«Как по моему мнению, так и по мнению большинства депутатов, деятельность Александра Владимировича Шишлова на посту уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге заслуживает самой высокой оценки. После его избрания на эту чрезвычайно ответственную должность ситуация с соблюдением прав и свобод граждан в нашем городе существенно улучшилась», – заявил Макаров.

В качестве кандидата в омбудсмены Шишлов в ближайшее время встретится с фракциями ЗакСа. Документы на выдвижение на этот пост принимают в парламенте города до 1 марта, а сами выборы пройдут в апреле.

С 1990 года Александр Шишлов был депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной думы РФ II созыва по списку общественного объединения «Яблоко», а в 1999 году переизбрался вновь.

Позже Шишлов работал директором образовательных программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». С августа 2005 года по апрель 2012 года был советником постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене.

С 4 апреля 2012 года Шишлов назначен уполномоченным по правам человека в Петербурге.

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