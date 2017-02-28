Facebook заблокировал страницу депутата Милонова

Депутат Государственной думы Виталий Милонов месяц не сможет публиковать записи в своем аккаунте в Facebook. Администрация соцсети временно заблокировала его страницу из-за комментария к фотографии с акции в память о Борисе Немцове.

По версии Милонова, Facebook заблокировала его аккаунт поздно вечером 27 февраля из-за его комментария, в котором он заявил, что участники памятной акции - это те же люди, которые выступали против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В этой записи парламентарий назвал украинцев «хохлами». По его словам, он сделал это с иронией и не хотел кого-то оскорбить, сообщает «Фонтанка».

«Это мой способ общения с избирателями. В таком случае, решение о блокировке должна принимать комиссия, а не прыщавый сисадмин», – уверен Милонов.

В августе 2014 года был заблокирован аккаунт «единоросса» в Twitter. Пресс-служба сервиса микроблогов, согласно действующей корпоративной политике, никогда публично не комментирует и не поясняет подробности, связанные с подобной блокировкой.