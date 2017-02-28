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Помощникам депутатов ЗакСа запретили работать без разрешения спикера Макарова

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© Фото: zaks78.ru

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Недовольство руководства парламента вызвало их участие в акции против передачи Исаакия РПЦ

Помощникам депутата петербургского парламента Оксаны Дроздовой, которые публично протестовали против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в отделе кадров ЗакСа, что отныне они могут работать без разрешения спикера Вячеслава Макарова только в будние дни с 9 до 18 часов, передает «Коммерсант».

В пресс-службе ЗакСа изданию заявили, что поводом для проверки деятельности помощником депутатов стали «десятки обращений граждан, которые спрашивают, насколько правомерно нахождение государственных служащих на несанкционированных митингах».

Позже стало известно, что письмо в адрес председателя Законодательного собрания направил только один гражданин. Текст этого обращения начальник аппаратного управления кадров петербургского ЗакСа Дмитрий Быченков не смог показать помощникам Дмитриевой.

Вместо этого было объявлено, что им запрещено публично критиковать деятельность политических партий и высказываться о работе парламента. Кроме того, Бычков сообщил, что выполнять поручения депутатов помощники можно только с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Любые поручения сверх этого времени, не санкционированные лично спикером ЗакСа Макаровым, в руководстве петербургского парламента считают незаконными.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», на комиссию к начальнику отдела кадров Заксобрания в понедельник, 27 февраля, были вызваны помощники депутата Дмитриевой, а лично ей присутствовать на этой беседе не разрешили.

По словам парламентария, им задали вопросы о том, по чьей инициативе они присутствовали на акции против передачи Исаакия 28 января и не критиковали ли они на нем руководство ЗакСа.

В конце января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В связи с отказом Смольного согласовать митинг мероприятие проходило в форме встречи с депутатами. На акции находилось до 2 тыс. человек.

Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

 

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