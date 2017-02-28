Политолог: Полтавченко не вернется из отпуска

Заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей сообщил, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не выйдет из отпуска, а будет отправлен в отставку. Градоначальнику не удалось наладить контакт с местными элитами и решить ряд важных проблем, заявил Соловей в интервью «Новой газете».

«Он оказался никудышным управленцем в силу некоторых причин личного характера. Он не смог решить очень важную проблему – обеспечить нормальное строительство стадиона. Шум вокруг «Зенит-Арены» переполнил чашу терпения», - поделился наблюдениями политолог.

По его мнению, губернатор сам уже «давно тяготился Питером» и желал покинуть свой пост.

При этом Соловей точно не может предположить, кто станет заменой Полтавченко. «При назначении важны два критерия. Первый – человек будет технократом, второй – этот человек должен быть близок с Ротенбергами. Ставленник он или просто человек, связанный с ними», - рассказал профессор МГИМО.

Соловей также подчеркнул, что после ухода Полтавченко вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ снимут с повестки дня. «Кремль оказал давление на православную церковь, прозрачно намекнув, что надо умерить аппетиты и согласиться на совместное участие по модели «храм-музей», - подитожил политолог.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Полтавченко ушел в отпуск до 6 марта. Сейчас обязанности главы города исполняет вице-губернатор, руководитель администрации Александр Говорунов.