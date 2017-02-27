Трамп планирует увеличить оборонные расходы на $54 млрд

Президент США Дональд Трамп предлагает увеличить оборонные расходы на 54 миллиарда долларов, передает Reuters.

В Белом доме уточняют, что это повлечет за собой соответствующее сокращение расходов по другим статьям. При этом большинство федеральных агентств столкнутся с сокращениями.

Ранее Трамп на встрече с губернаторами пообещал «историческое» увеличение военного бюджета.

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Как сообщали СМИ, в понедельник Белый дом разошлет министерствам США бюджетный план, который предусматривает обещанное Трампом увеличение оборонных расходов.

Предполагается, что увеличение будет финансироваться за счет сокращений в программах Госдепартамента, Агентства охраны окружающей среды и других не связанных с обороной проектах.