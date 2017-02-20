Жириновский предложил сократить срок службы дипломатов в связи со смертью Чуркина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радиостанции “Говорит Москва” назвал Совбез ООН, где Виталий Чуркин представлял Россию, "осиным гнездом".

“Здесь, где такое гнездо осиное, где из-за определённых аспектов международной обстановки большинство выступлений направлено против России, это всё на нём отражалось. Ему было сложнее, чем Вячеславу Молотову перед Отечественной войной. Заседания Совбеза ООН – это каждый раз Сталинградская битва. Он был постоянно вынужден говорить на чужом языке. Конечно, желательно беречь наших дипломатов, и, может быть, сделать какую-то норму – пять лет, не больше. Если бы он ушёл лет пять назад, я уверен, он сохранил бы свою жизнь”, - заявил Жириновский.

По его словам, Виталий Чуркин умер на рабочем месте и стал настоящим героем.



«Он был кузнецом во всех отношениях, в международной политике он забивал те самые гвозди, которые скрепляют и выдерживают международную обстановку. Это героическая работа. Он был отважным и смелым человеком. Быть министром и депутатом легче, даже президентом быть легче, потому что они в своей стране, на них работает огромный аппарат. Нам очень жаль, что буквально день он не дожил до хорошей круглой даты. Возможно, ему поставят памятник. Нам бы хотелось, чтобы наши дипломаты дольше жили», - отметил лидер ЛДПР.

В понедельник, 20 февраля,постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке.

По информации газеты The New York Times, причиной смерти Чуркина стал сердечный приступ. Дипломат представлял Россию в ООН с 8 апреля 2006 года.