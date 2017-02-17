Полтавченко отказался принимать закон о приравнивании депутатских встреч к митингам

Губернатор Георгий Полтавченко наложил вето на законопроект, приравнивавший встречи депутатов с избирателями к митингам. Об этом на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга заявил представитель градоначальника Юрий Шестериков.

«Губернатор возвратил закон без подписания. В целом он согласился с принятием инициативы, но предложил дополнить законопроект», - приводит слова Шестерикова «Фонтанка».

Перечень мест, где депутаты могут встречаться с горожанами без согласований, изначально предложил установить сам губернатор Петербурга. Также планировалось ограничить число участников несогласованных встреч до 100 человек.

На данный момент действует перечень из 5 мест, где можно проводить митинги, в том числе – Марсово поле. Этот список можно скорректировать или дополнить, заявил Шестериков.

По мнению некоторых депутатов, такие ограничения могут ограничить их работу.

«Это формализует деятельность депутатов», – заявил «спарведливоросс» Сергей Трохманенко.

Законопроект о приравнивании встреч с избирателями к митингам был утвержден ЗакСом 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России» и ЛДПР, которые посчитали, что оппозиционные парламентарии грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.