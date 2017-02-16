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Полтавченко отказался обнародовать соглашение по ЗСД с «Магистралью Северной столицы»

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© Фото: abnews.ru

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По мнению градоначальника, соглашение между Петербургом и компанией «Магистрали Северной столицы» содержит конфиденциальную информацию.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отказался показывать депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) между городом и компанией «Магистрали Северной столицы» по созданию и эксплуатации Западного скоростного диаметра (ЗСД).

По словам Вишневского, в 2017 году город обязуется выплатить компании «Магистрали Северной столицы» почти 7 млрд рублей как гарантию прибыли ЗСД.

Депутат считает, что соглашение, на основе которого тратятся бюджетные деньги, должно быть доступно любому жителю города.

«Направляю обращение прокурору города с требованием обязать Смольный предоставить соглашение. И готовлю проект закона, по которому любые соглашения о ГЧП, которые заключает городская власть, должны размещаться в открытом доступе», - написал депутат ЗакСа на своей странице в Facebook.

В ответе губернатора на запрос депутата говорится, что раскрытие сведений, составляющих охраняемую федеральными законами тайну, не представляется возможным.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», ЗСД потерял почти 10% трафика после того, как с 4 февраля центральный участок магистрали стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон.

Стоимость каждой из пяти зон составляет 60 рублей. До 4 февраля поток машин на ЗСД составлял около 230 тыс. машин в сутки, при пиковых нагрузках до 240 тыс. машин.

После сокращения на 10% трафик ЗСД составил около 207 тыс. автомобилей.

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