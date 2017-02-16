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Экс-депутата Госдумы Михеева объявили в розыск за мошенничество

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© Фото: rbc.ru

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«Справедливороссу» Олегу Михееву инкриминируется попытка хищения 2,1 млрд рублей.

Бывший депутат Государственной думы РФ, член партии "Справедливой России" Олег Михеев объявлен в федеральный розыск, сообщает "Коммерсантъ".

Обвинительное заключение было утверждено Генпрокуратурой, но в суд не поступило, так как экс-депутат исчез, не поставив под ним свою подпись.

"Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске", - заявил изданию руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности.

Михееву инкриминировали попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году купил принадлежавший Михееву Волгопромбанк.

На сайте волгоградского областного отделения "Справедливой России" сообщается, что партийцам удалось связаться с Михеевым. Он сообщил им: "Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно…"

По версии следствия, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд руб. Позже Михеев оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг.

При этом экс-депутат дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.

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