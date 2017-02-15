  • 15 Февраль 2017
USD 16.02.2017 56.7719 -0.9669
USD ММВБ 22:17 57.42670  
EUR 16.02.2017 60.0249 -1.2706
EUR ММВБ 22:17 60.7370  
Нефть($) 15.02.2017 55.84 0.14
Нефть(p) 15.02.2017 3170.14 -45.91

Захарова анонсировала проект МИД по борьбе с фейковыми новостями о России

Автор:


© Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Темы дня

На сайте внешнеполитического ведомства появится специальный раздел для таких новостей.

МИД РФ откроет на своем сайте новый раздел, где будут публиковаться "фейковые" новости иностранных СМИ, заявления официальных лиц других стран, а также их разоблачения, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы на сайте МИД в ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать фейковые новости ведущих зарубежных СМИ, и не только их, а заявления официальных представителей различных стран", — приводит слова Захаровой «РИА Новости»

Она добавила, что МИД РФ будет такие новости "по большому счету, разоблачать, давать первоисточники, данные, показывать, что российская реакция на этот вопрос уже присутствовала, была опубликована и так далее".

Накануне, 14 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что видел в иностранных СМИ упоминания о якобы наличии фейковых новостей на RT и Sputnik. Песков не уточнил, где именно видел эту информацию.

В октябре 2016 года Захарова потребовала извинений от МИД Франции за возложения на Россию ответственности за якобы уничтожение сирийской деревни. Представитель ведомства заявила, что Россию обвинили на основе фотографий, которые оказались подделкой.

Ранее в сентябре минувшего года Захарова заявила, что фейк-аккаунты, компрометирующие российские госструктуры и политиков, финансируются на средства из бюджета Германии.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

    Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm