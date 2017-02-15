Захарова анонсировала проект МИД по борьбе с фейковыми новостями о России

МИД РФ откроет на своем сайте новый раздел, где будут публиковаться "фейковые" новости иностранных СМИ, заявления официальных лиц других стран, а также их разоблачения, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы на сайте МИД в ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать фейковые новости ведущих зарубежных СМИ, и не только их, а заявления официальных представителей различных стран", — приводит слова Захаровой «РИА Новости»

Она добавила, что МИД РФ будет такие новости "по большому счету, разоблачать, давать первоисточники, данные, показывать, что российская реакция на этот вопрос уже присутствовала, была опубликована и так далее".

Накануне, 14 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что видел в иностранных СМИ упоминания о якобы наличии фейковых новостей на RT и Sputnik. Песков не уточнил, где именно видел эту информацию.

В октябре 2016 года Захарова потребовала извинений от МИД Франции за возложения на Россию ответственности за якобы уничтожение сирийской деревни. Представитель ведомства заявила, что Россию обвинили на основе фотографий, которые оказались подделкой.

Ранее в сентябре минувшего года Захарова заявила, что фейк-аккаунты, компрометирующие российские госструктуры и политиков, финансируются на средства из бюджета Германии.