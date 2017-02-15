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Киев назвал "хорошим" заявление США о Крыме

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© Фото: ITC.ua

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Ранее в новой администрации Белого дома заявили о необходимости "возвращения Крыма Украине".

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко позитивно оценил заявление Белого дома по Крыму. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник, 14 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России деэскалации на Украине и "возвращения Крыма".

В то же время, как добавил представитель администрации Трампа, глава США "полностью ожидает, что поладит с Россией, и желает этого".

"Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине", — написал Цеголко в ответ на заявление Спайсера.

Слова Спайсера стали первым столь жестким заявлением новой администрации США касательно полуострова, который ранее был частью Украины, а после вошел в состав России. Во время предвыборной кампании Трамп, отвечая на вопросы о Крыме, очень осторожно говорил, что "изучит этот вопрос" в случае победы на выборах

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