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Глава комитета по экономическому развитию Петербурга уходит в отставку

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© Фото: abnews.ru

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По данным СМИ, Елена Ульянова планирует вернуться в бизнес.

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Елена Ульянова обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой освободить ее от занимаемой должности, передает "Фонтанка".  

Ульянова подтвердила в разговоре с изданием, что планирует покинуть пост, но от дальнейших комментариев отказалась. По данным СМИ, она намерена вернуться в бизнес. 

Как отмечает издание, Ульянова давно просила об отставке из-за интереса к бизнесу. 

Увольнение Ульяновой в своем Twitter  подтвердил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Он добавил, что исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике будет назначен сегодня.

Накануне, 14 февраля, на заседании в Смольном Ульянова презентовала три возможных варианта экономического развития города до 2035 года. Согласно самому оптимистичному из них, средняя зарплата петербуржца через 18 лет достигнет 135 тыс. рублей.

Председателем комитета Елена Ульянова проработала почти два года. До этого она занимала должность советника губернатора по экономическим вопросам – до февраля 2015 года. 

В городское правительство Ульянова пришла с поста руководителя петербургского филиала американской консалтинговой компании Deloitte. Кроме того, она состояла в совете директоров сети "Метрика".

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