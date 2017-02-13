Мизулина возглавит борьбу с сектами

В Совете Федерации РФ будет создана рабочая группа по борьбе с сектами, заявил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Нам предлагается создать рабочую группу для борьбы с сектами и Елене Борисовне [Мизулиной] поручить этот вопрос, чтобы она с этой рабочей группой позанималась. Потом расскажет, что в данной сфере у нас может получиться», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Клишаса.

Группа будет создана по поручению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Кроме Мизулиной в нее вошли члены комитетов по обороне, безопасности и социальной политике.

В ноябре прошлого года Мизулина сообщила, что российские сенаторы планируют разработать законопроект, направленный против деятельности «деструктивных сектантских организаций».

Она также подчеркнула, что в России, помимо 500 сект, «появилось очень много разных психотренингов, организаций, которые занимаются развитием лидерских качеств».

В настоящий момент Елена Мизулина является зампредседателем комитета по конституционному законодательству Совета Федерации РФ.