Кремль: Россия не поставляет танки Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия поставляет танки самопровозглашенным республикам Донбасса.

«Естественно, не из России», — заявил Песков, отвечая на вопрос о происхождении танков, якобы имеющихся в распоряжении ополченцев, передает «Лента.ру».

«Как вы знаете, по официальным каналам, никакие добровольцы туда не отправляются. Вместе с тем, естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины», - добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее в СМИ появилась информация, что на территории самопровозглашенных республик Донбасса находится 700 танков. Это якобы в три раза больше, чем у ВС Украины.

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно высказывал версии о причастности Москвы к поставкам вооружений для ополченцев. Он также сообщал, что кроме танков, у ополченцев находится «1200 российских боевых бронированных машин».