Глава Карелии прокомментировал информацию о своей отставке

Глава Карелии прокомментировал информацию о своем уходе с должности главы региона. Соответствующее заявление в среду, 8 февраля сделала его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

Она сообщила, что Худилайнен не намерен досрочно покидать пост главы Карелии. «Мы работаем. У нас нет никаких новых вводных. У нас все спокойно», — заявила Кабатюк, -

По ее словам, сейчас Худилайнен работает с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которые приехали в Карелию.

Читать также:



Ведомости: Кремль намерен уволить сразу пять губернаторов



Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники написала о желании Худилайнена добровольно уйти в отставку. На этой неделе свои полномочия по собственному желанию досрочно прекратили губернаторы Пермского края и Бурятии.

Александр Худилайнен, экс-спикер Законодательного собрания Ленобласти, назначен главой Республики Карелия в мае 2012 года после того, как его предшественник Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Срок полномочий Худилайнена истекает 24 мая 2017 года.