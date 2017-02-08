В Турции уволили 4,5 тыс. госслужащих

Власти Турции "указом, имеющим силу закона" уволили с госслужбы более 4,4 тысяч сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом накануне вечером сообщил официальный турецкий вестник Resmi Gazete.

Больше всего людей было уволено из министерства национального образования - более 2,5 тыс. человек. Главное управление жандармерии лишилось 893 своих сотрудников, а Главное управление безопасности - 417. Совет по высшему образованию покинуло 330 служащих.

Уволенные лишились привилегий госслужащих и не смогут больше работать в госструктурах.

"Указ, имеющий силу закона" - это правительственное постановление, которое в условиях продолжающегося режима ЧП в Турции кабинету не нужно направлять для одобрения в парламент. Оно вступает в силу сразу после подписания его членами правительства и президентом и публикации в Resmi Gazete.

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В ночь на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота. Мятеж был подавлен. В ходе конфликта погибли около 250 сторонников действующего режима и около 100 мятежников, более 1400 человек получили ранения.

В первые дни после неудавшегося переворота по подозрению в участии в мятеже были задержаны около 6 тыс. человек, почти 60 тыс. человек были уволены или отстранены от службы. Научным работникам был запрещен выезд из страны.