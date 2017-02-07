Трамп: Я не знаю Путина и не веду дела в России

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что не знает российского президента Владимира Путина и не ведет сделки в России.

При этом Трамп вновь упрекнул экс-президента США Барака Обаму в сделках с Ираном. Эту страну новый американский лидер считает «террористическим государством номер один».

«Я не знаю Путина, у меня нет сделок в России, а все ненавистники сходят с ума, при этом Обама может заключать сделки с «террористом номер один» Ираном — никаких проблем!» — написал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Иран никогда не был замечен в связях с «Исламским государством» (запрещенной на территории России террористической организацией) и другими террористическими группами.

В январе CNN сообщило, что разведка США доложила Трампу о компромате, который собирала на него Россия. Политик, комментируя новости, назвал их «фейковыми».