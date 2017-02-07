Путин и Меркель обсудили обострение ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 7 февраля, провели телефонный разговор, во время которого обсудили ухудшение ситуации в Донбассе.

«Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса»,— сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Путин обратил внимание Меркель на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и на высказывания официальных представителей Киева. По словам российского президента, она свидетельствуют о попытках украинской стороны «военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу».

Владимир Путина также высказал предположение, что украинские власти заинтересованы в срыве реализации минских соглашений. По его словам, руководство Украины пытается использовать «нормандский формат» «для прикрытия своих деструктивных шагов».

В Кремле добавили, что обе стороны согласились наращивать дипломатические усилия для содействия мирному урегулированию кризиса на Украине. «В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», - говорится в сообщении пресс-службы.

На прошлой неделе в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Она была созвана после резкого обострения конфликта. Участники встречи в Минске согласились, что все вооружения должны быть отведены от линии соприкосновения до 5 февраля.