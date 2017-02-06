Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на должность главы правительства ФРГ от двух партий - «Христианско-демократического союз» и «Христианско-социальный союз». Об этом в понедельник, 6 февраля, передает Reuters.

Соответствующая договоренность была достигнута на совместном заседании президиумов двух партий в Мюнхене. Таким образом, Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции ФРГ.

Парламентские выборы в Германии состоятся в сентябре 2017 года. По их результатам будет сформировано новое правительство и выбран канцлер Германии.

Ангела Меркель занимает пост главного канцлера с 2005 года. Она является первой женщиной на этом посту в Германии.