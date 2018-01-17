Отвечавший за велодорожки и парковки чиновник покинул пост в Смольном

Зампредседателя комитета Смольного по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов теперь исполняет обязанности министра транспорта Нижегородской области, следует из информации на сайте правительства региона. Чиновник уволился еще в конце декабря, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

Во время работы в КРТИ Власов, в частности, отвечал за развитие велосипедной инфраструктуры и парковочных пространств. Этими направлениями занимается Центр управления парковками, и проблем в них немало.

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С одной стороны, у правительства есть позитивные планы. Смольный намеревался создать связную сеть веломаршрутов по всему городу. Новая велодорожка появится на Васильевском острове, разработают маршруты в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах.

В 2017 году планировалось подготовить пять велодорожек. Среди них - маршруты по Гражданскому проспекту, проспекту Луначарского и набережной Фонтанки. Тем не менее, «Санкт-Петербург.ру» спустя неделю после открытия велодорожки на набережной Фонтанки обнаружил, что водители паркуют на полосе свои машины.

Дорожку для велосипедистов на Луначарского в ноябре укоротили. Сначала на ней поставили ларьки с шавермой и овощами, а затем закрасили ее «для безопасности велосипедистов». Чуть позже на Петроградской стороне разметку велодорожки уничтожили во время ремонта дорожного покрытия.

С парковками остро стоит вопрос штрафа для автомобилистов, не оплачивающих платные места в центре Петербурга. Из-за этого за время существования пилотной зоны платных парковок накопилось штрафов на 1,3 млрд рублей. Смольный не мог договориться с ГИБДД: полиция отказывалась раскрывать имена нарушителей, так как это противоречит федеральным законам. Перед этим глава КРТИ Сергей Харлашкин объявлял, что с 1 ноября 2017 года за нарушения правил пользования платными парковками все же будут штрафовать.