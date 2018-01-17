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Отвечавший за велодорожки и парковки чиновник покинул пост в Смольном

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© Фото: Александр Николаев / Интерпресс

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Вадим Власов теперь исполняет обязанности министра транспорта Нижегородской области

Зампредседателя комитета Смольного по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов теперь исполняет обязанности министра транспорта Нижегородской области, следует из информации на сайте правительства региона. Чиновник уволился еще в конце декабря, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

Во время работы в КРТИ Власов, в частности, отвечал за развитие велосипедной инфраструктуры и парковочных пространств. Этими направлениями занимается Центр управления парковками, и проблем в них немало.

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С одной стороны, у правительства есть позитивные планы. Смольный намеревался создать связную сеть веломаршрутов по всему городу. Новая велодорожка появится на Васильевском острове, разработают маршруты в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах.

В 2017 году планировалось подготовить пять велодорожек. Среди них - маршруты по Гражданскому проспекту, проспекту Луначарского и набережной Фонтанки. Тем не менее, «Санкт-Петербург.ру» спустя неделю после открытия велодорожки на набережной Фонтанки обнаружил, что водители паркуют на полосе свои машины.

Дорожку для велосипедистов на Луначарского в ноябре укоротили. Сначала на ней поставили ларьки с шавермой и овощами, а затем закрасили ее «для безопасности велосипедистов». Чуть позже на Петроградской стороне разметку велодорожки уничтожили во время ремонта дорожного покрытия.

С парковками остро стоит вопрос штрафа для автомобилистов, не оплачивающих платные места в центре Петербурга. Из-за этого за время существования пилотной зоны платных парковок накопилось штрафов на 1,3 млрд рублей. Смольный не мог договориться с ГИБДД: полиция отказывалась раскрывать имена нарушителей, так как это противоречит федеральным законам. Перед этим глава КРТИ Сергей Харлашкин объявлял, что с 1 ноября 2017 года за нарушения правил пользования платными парковками все же будут штрафовать.

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