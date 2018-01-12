Штаб Путина собрал необходимые для выдвижения в президенты подписи

Предвыборный штаб Владимира Путина уже собрал необходимое по закону количество подписей в его поддержку и продолжит пока собирать, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

«На данный момент собрано 408 тыс. подписей, при том, что по закону необходимо 300 тыс.», – сказал Кондрашов, добавив, что «работа по сбору подписей пока не останавливается». «Необходимо иметь определенный задел», – пояснил пресс-секретарь, не уточнив, когда сбор подписей будет остановлен.

Действующий президент Владимир Путин баллотируется на выборах главы государства как самовыдвиженец. По закону самовыдвиженцы обязаны собирать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей. На один субъект России должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей.

Собранные автографы и другие документы для регистрации кандидата необходимо подать в ЦИК до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.