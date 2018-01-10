Собчак заявила об атаках на ее штабы со стороны "Гражданского патруля"

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в своем Instagram заявила об атаках на ее предвыборные штабы. По словам телеведущей, злоумышленники избивают сборщиков подписей, «взламывают двери, передают пакеты с угрозами, рассылают письма».

По информации Собчак, штабам угрожает в том числе общественная организация «Гражданский патруль». Телеведущая сообщила, что они разослали всем руководителям штабов «письмо с предупреждениями о том, что все они занимаются экстремистской деятельностью», якобы слова Собчак о международном статусе Крыма «незамедлительно влекут за собой соответствующие юридические последствия».

«На самом деле последствия возникнут у так называемого "Гражданского контроля" и его главы Антонова», - заявила Собчак, добавив, что ее адвокат уже потребовал от прокуратуры провести проверку в отношении организации и подать иск о ее ликвидации.

В Петербурге штаб Собчак столкнулся с вандализмом. Сначала на стене здания на Рылеева, 10, появилось граффити с антисемитским подтекстом, затем назвавший себя автором надписи мужчина подбросил пакет с запиской и книгами Пелевина и Кастанеды, а также разрисованную листовку. В записке было написано: «Убей. Съешь. Повтори».